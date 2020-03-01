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СОДЕРЖАНИЕ САЙТА: 10 комментариев
Gostei, muito bem!
очень интересные решения! сам токарь начинающий купил станок 1е61м и работаю потихоньку (хобби) который дает небольшой заработок . Главное захотеть! вам удачи в творчестве побольше клиентов и отдыха душой.
Спасибо, Александр. Я Вам тоже желаю удачи в основании токарного дела и всего наилучшего!
Вы на продажу делаете станки?
К сожалению, нет!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а у Вас есть эскизы роликов для проката проф.трубы 20×20 и 25×25
Здравствуйте! К сожалению, нет.
Klass
Доброго времени суток! Очень интересный сайт по решению и развитию малого бизнеса. я, сам только приобрел домик но с большой территорией и на территории большой гараж 15 в длину в ширину 4,5 высота 5 только начал развивать свой бизнес
bonjour, j’aimerais fabriquer des boites en aluminium de 100mm
de hauteur et de 65mm de diametre et l’epaisseur de la tole est de
0.35mm.pouvez vous m’aider a trouver les outils semblables a vos
outils pour la fabication des billes.
merci